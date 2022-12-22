У Путіна істерично відреагували на передавання Patriot Україні

Як саме армія РФ буде знищувати ЗРК, у Кремлі не повідомили.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які США надасть Україні, стануть "законними цілями" для російських військових.

Предстпвника російського президента цитують російські ЗМП.

"Так, безперечно, як і всі інші види озброєнь, які використовують Збройні сили України. Все ж таки демілітаризація є однією з цілей спеціальної військової операції", - прессекретар кремлівського диктатора.

За його словами, постачання озброєння Україні нібито ускладнюють процес урегулювання конфлікту.

"Фактично США та інші країни йдуть шляхом постійного розширення асортименту та підвищення технічного рівня тих озброєнь, які вони постачають Україні, це не сприяє якнайшвидшому врегулюванню ситуації, а навпаки", - прес-секретар

Втім, Пєсков не уточнив, як саме армія РФ збирається полювати на зенітно-ракетний комплекс.

Нагадаємо, 21 грудня президент США Джо Байден підтвердив передавання ЗСУ систем Patriot. Також Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги.

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