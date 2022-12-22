США мають три варіанти закінчення війни в Україні – WP

США прагнуть створити передумови для мирних переговорів між Україною та Росією. У Штатах мають три різних варіанти розвитку цих подій, два з яких передбачають втрату українських територій.

Про це пише Washington Post.

"Існує три різні моделі того, як може виглядати закінчення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників в адміністрації (Байдена – ред.)", - йдеться в повідомленні.

Одна частина мирного плану, який Зеленський запропонував минулого місяця, передбачає відхід Росії з усієї території України, яку вона зараз окупувала, включаючи Крим і райони східного Донбасу, які вона захопила в 2014 році.

Інша – відхід до лінії 2014 року.

Третій варіант виведення включатиме Донбас, але не Крим.

Зеленський чітко дав зрозуміти, що останні два варіанти він не підтримуватиме. Глава держави наголосив, що мир може настати лише тоді, коли російські загарбники відступлять з усіх окупованих територій.

Але під час їхньої зустрічі віч-на-віч у середу Байден запитав у Зеленського "поточні думки щодо того, як це має виглядати", сказав високопоставлений чиновник. Однак за словами анонімного співрозмовника видання, "наразі це щось на кшталт академічної дискусії", оскільки немає натяків на те, що Росія зацікавлена ​​в розмові.

"Росіяни хочуть припинення вогню з часом для оновлення, перегрупування та підготовки нових сил", — вважає Ліана Фікс, співробітник Ради з міжнародних відносин у справах Європи.

За її словами, Росія намагається виграти час після поганих результатів проти українських контрнаступів, внаслідок яких восени Україна повернула собі значні території.

На підсумковому засіданні Міністерства оборони Росії в середу президент Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу оголосили про нові ініціативи, які є непрямим визнанням попередніх невдач. Шойгу запропонував збільшити чисельність Збройних сил з 1 мільйона цього року до 1,5 мільйона, розгорнути 20 нових дивізій і змінити мобілізаційну структуру.

Натомість Путін заявив, що Росія нібито не має фінансових обмежень. Мовляв, і країна, і уряд дають все, що вимагає армія.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що за допомогою терору й шантажу Кремль не "виторгує" переговори. Росіянам не вдасться українців ні залякати, ні занурити в темряву і холод.

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