США имеют три варианта окончания войны в Украине – WP

США хотят создать предпосылки для мирных переговоров между Украиной и Россией. В Штатах есть три разных варианта развития этих событий, два из которых предусматривают потерю украинских территорий.

Об этом пишет Washington Post.

"Существует три разных модели того, как может выглядеть окончание войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена – ред.)", — говорится в сообщении.

Одна часть мирного плана, который предложил Зеленский в прошлом месяце, предусматривает уход России со всей территории Украины, которую она сейчас оккупировала, включая Крым и районы восточного Донбасса, которые она захватила в 2014 году.

Другое – отход к линии 2014 года.

Третий вариант вывода будет включать Донбасс, но не Крым.

Зеленский четко дал понять, что последние два варианта он не будет поддерживать. Глава государства подчеркнул, что мир может наступить только тогда, когда российские захватчики отступят со всех оккупированных территорий.

Но во время их встречи лицом к лицу в среду Байден спросил у Зеленского "текущие мнения относительно того, как это должно выглядеть", сказал высокопоставленный чиновник. Однако по словам анонимного собеседника издания, "пока это что-то вроде академической дискуссии", поскольку нет намеков на то, что Россия заинтересована в разговоре.

"Россияне хотят прекращения огня на время для обновления, перегруппировки и подготовки новых сил", — считает Лиана Фикс, сотрудник Совета по международным отношениям по делам Европы.

По ее словам, Россия пытается выиграть время после плохих результатов против украинских контрнаступлений, в результате которых осенью Украина вернула себе значительные территории.

На итоговом заседании Министерства обороны России в среду президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу объявили о новых инициативах, являющихся косвенным признанием предыдущих неудач. Шойгу предложил увеличить численность Вооруженных сил с 1 миллиона в этом году до 1,5 миллиона, развернуть 20 новых дивизий и изменить мобилизационную структуру.

Путин же заявил, что Россия якобы не имеет финансовых ограничений. Мол, и страна, и правительство дают все, что требует армия.

Напомним, министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что с помощью террора и шантажа Кремль не "выторгует" переговоры. Россиянам не удастся украинцев ни запугать, ни погрузить во тьму и холод.

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