Завод «Лукойл» у Румунії / © Associated Press

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Американський бізнес та державна фінансова установа США увійшли до консорціуму, який домовився про придбання міжнародних активів російської нафтової компанії «Лукойл» в 11 країнах. Угода передбачає обмін заблокованих російських акцій без прямих грошових виплат Москві. Вона вже викликала гостру критику в американському Конгресі.

Про це пише AP.

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Консорціум інвесторів у п’ятницю оголосив про досягнення домовленості щодо купівлі міжнародних енергетичних активів компанії «Лукойл». Групу інвесторів очолює американська компанія з управління активами Eldridge, якою керує мільярдер Тодд Боелі. Крім неї, до консорціуму увійшли U.S. International Development Finance Corp. — державна фінансова установа США, компанія Catena Investment Holding з ОАЕ та нью-йоркський інвестиційний банк Xtellus Capital Partners.

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Раніше цього року «Лукойл» повідомив про плани продати свої закордонні активи американській приватній інвестиційній компанії. Російська нафтовидобувна група намагалася реалізувати свій міжнародний портфель на тлі очікуваного посилення санкцій з боку США.

Які закордонні активи «Лукойлу» отримає консорціум

У межах домовленості консорціум отримає Lukoil International — компанію, якій належать енергетичні активи «Лукойлу» за межами Росії. Портфель включає нафтові та газові родовища, нафтопереробні підприємства, трубопроводи та інші об’єкти інфраструктури в 11 країнах. За інформацією консорціуму, сукупний видобуток цих активів становить близько 350 тис. барелів нафтового еквівалента на добу.

Згідно із запропонованою структурою угоди, консорціум передасть заблоковані російські акції «Лукойлу» та інших компаній в обмін на всю ліквідність Lukoil International. Таким чином, група інвесторів під керівництвом США зможе уникнути прямої грошової виплати Росії за придбані активи.

U.S. International Development Finance Corp. стане власником частки в активах від імені Сполучених Штатів. Представник DFC заявив, що участь установи має на меті захистити американські інтереси та мінімізувати ризик того, що активи можуть опинитися під контролем конкурентів. Представник, який спілкувався на умовах анонімності, назвав активи «Лукойлу» важливими для енергетичної безпеки США та їхніх союзників.

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Демократи у Конгресі проти угоди щодо активів «Лукойлу»

Конгресмен США Грегорі Мікс, демократ і старший представник меншості в Комітеті Палати представників із закордонних справ, виступив проти запропонованої угоди. Він заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа фактично обходить встановлену Конгресом заборону на інвестиції DFC у Росію, яка мала використовуватися як важіль тиску на Москву для припинення війни проти України.

«DFC існує для сприяння розвитку на ринках, що розвиваються, а не для того, щоб слугувати фінансовим інструментом для багатих і впливових друзів президента Трампа», — заявив Мікс.

Раніше цього року «Лукойл» намагався домовитися про продаж своїх міжнародних активів американській інвестиційній компанії Carlyle Group. Міністерство фінансів США встановило для російської компанії кінцевий термін продажу закордонних активів — 28 лютого.

Нагадаємо, у жовтні The New York Times писало, що продаж міжнародних активів «Лукойлу» може принести вигоду інвесторам, пов’язаним із Трампом. Цю угоду обговорювали спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі 5 вересня як спосіб стимулювати Москву до компромісу щодо України. Головним претендентом на купівлю NYT називало консорціум донора Трампа — Тодда Бойлі — разом із близькосхідними інвесторами, які мають бізнес-зв’язки з Кушнером і родиною Віткоффа.

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На початку листопада Reuters повідомило, що продаж закордонних активів «Лукойлу» наближається до завершення. У заяві йшлося, що угода, укладення якої очікується найближчими тижнями, завершить понад річний процес продажу після запровадження санкцій США у жовтні 2025 року та виходу з переговорів головного конкурента — компанії Carlyle.

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