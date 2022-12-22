Путін пригрозив "полускати" ПРО Patriot, які США нададуть Україні

Також Путін поскаржився на Україну, що вона, мовляв, "водила його за ніс" у питанні переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на інформацію про передавання Україні американських ПРО Patriot. Він пригорозив їх "полускати" так, як і інше західне озброєння.

Про це "фюрер" сказав під час пресконференції у четвер, 22 грудня.

"У нас на початку січня на бойове чергування виходять фрегат-маршел Радянського Союзу "Устинов" і там уже появляються нові системи озброєння. Ми не збираємя влаштовувати якісь провокації, але все ж таки - це фактор посилення наших стратегічних сил", - впевнений диктатор РФ.

У його фантазіях, американські протиракетні системи Patriot, які вважаються найкращими у світі, є "застарілими системами, гіршими за С-300"

"Що стосується Patriot, то це - старі системи. Вона не працює так, як наша С-300. Проте ті, хто нам протистоять, виходять з того, що це оборонна зброя — ну, і гаразд. Просто будемо це мати на увазі. І на ці системи знайдеться протиотрута", - сказав він, додаючи, що російські війська "полускають" їх.

Нагадаємо, 21 грудня президент США Джо Байден підтвердив передавання ЗСУ систем Patriot. Також Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які США нададуть Україні, стануть "законними цілями" для російських військових.

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