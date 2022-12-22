Путин пригрозил "пощелкать" ПРО Patriot, которые США предоставят Украине

Также Путин пожаловался на Украину, что она, мол, "водила его за нос" по вопросу переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на информацию о передаче Украине американских ПРО Patriot. Он пригрозил их "пощелкать" так, как и другое западное вооружение.

Об этом "фюрер" сказал во время пресс-конференции в четверг, 22 декабря.

"У нас в начале января на боевое дежурство выходит фрегат "Маршал Советского Союза Устинов", и там уже появляются новые системы вооружения. Мы не собираемся устраивать какие-то провокации, но все же – это фактор усиления наших стратегических сил", – уверен диктатор РФ.

В его фантазиях, американские противоракетные системы Patriot, считающиеся лучшими в мире, являются "устаревшими системами, хуже С-300".

"Что касается Patriot, то это – старые системы. Она не работает так, как наша С-300. Однако те, кто нам противостоят, исходят из того, что это оборонительное оружие — ну и ладно. Просто будем это иметь в виду. И на эти системы найдется противоядие", — сказал он, добавляя, что российские войска "пощелкают" их.

Напомним, 21 декабря президент США Джо Байден подтвердил передачу ВСУ систем Patriot. Также Белый дом объявил о выделении Украине до одного миллиарда долларов военной помощи.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые США предоставят Украине, станут "законными целями" для российских военных.

Зеленский за 22 декабря: едем с хорошими результатами из США!

Читайте также: