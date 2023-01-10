Актор Дмитро Лінартович отримав серйозне поранення у боях за Соледар

Знаменитість потребує негайного лікування.
Зірка фільмів "Толока" та "Обмін", український актор Дмитро Лінартович отримав серйозне поранення на фронті.
Сумну новину повідомили 10 січня на офіційній сторінці фільму "Обмін" у Faceebook. Дмитро отримав тяжку контузію та осколкове поранення у боях за місто Соледар, де зараз йдуть криваві бої з російськими окупантами.
Наразі Лінартович госпіталізований і потребує негайного лікування. Рідні та близькі збирають кошти на реабілітацію захисника.
Зазначимо, Дмитро Лінартович – український актор театру, кіно, а також дубляжу. На початку повномасштабної війни пішов на фронт доброволцем. На передовій знаменитість служив розвідником у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
Нагадаємо, наприкінці грудня у боях під Бахмутом загинув режисер Олег Бобало. Знаменитість від початку повномасштабного вторгнення захищав країну від окупаційних військ.
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