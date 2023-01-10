Актор Дмитро Лінартович отримав серйозне поранення у боях за Соледар

Зірка фільмів "Толока" та "Обмін", український актор Дмитро Лінартович отримав серйозне поранення на фронті.

Сумну новину повідомили 10 січня на офіційній сторінці фільму "Обмін" у Faceebook. Дмитро отримав тяжку контузію та осколкове поранення у боях за місто Соледар, де зараз йдуть криваві бої з російськими окупантами.

Наразі Лінартович госпіталізований і потребує негайного лікування. Рідні та близькі збирають кошти на реабілітацію захисника.

Зазначимо, Дмитро Лінартович – український актор театру, кіно, а також дубляжу. На початку повномасштабної війни пішов на фронт доброволцем. На передовій знаменитість служив розвідником у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Дмитро Лінартович / Фото: facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Нагадаємо, наприкінці грудня у боях під Бахмутом загинув режисер Олег Бобало. Знаменитість від початку повномасштабного вторгнення захищав країну від окупаційних військ.

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