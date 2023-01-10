Актер Дмитрий Линартович получил серьезное ранение в боях за Соледар

Звезда фильмов "Толока" и "Обмен", украинский актер Дмитрий Линартович получил серьезное ранение на фронте.

Печальную новость сообщили 10 января на официальной странице фильма "Обмен" в Faceebook. Дмитрий получил тяжелую контузию и осколочное ранение в боях за город Соледар, где сейчас идут кровавые бои с российскими оккупантами.

В настоящее время Линартович госпитализирован и нуждается в немедленном лечении. Родные и близкие собирают деньги на реабилитацию защитника.

Отметим, что Дмитрий Линартович – украинский актер театра, кино, а также дубляжа. В начале полномасштабной войны пошел на фронт добровольцем. На передовой знаменитость служил разведчиком в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Дмитрий Линартович / Фото: facebook.com/profile.php?id=100007214267359

Напомним, в конце декабря в боях под Бахмутом погиб режиссер Олег Бобало. Знаменитость с самого начала полномасштабного вторжения защищал страну от оккупационных войск.

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