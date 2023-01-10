Жданов ответил, возможна ли революция в России

Жданов не согласился с мнением, что в России невозможна революция, ведь там нет реальной оппозиции.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли у России возникнуть революционная ситуация.
Об этом он сказал в своем youtube канале.
Жданов не согласился с мнением, что в России невозможна революция, ведь там нет революционеров и оппозиции.
"Не революционеры совершают революцию. Это революция порождает революционеров, героев. А начинается все с банального. Как говорится: русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Потом появляются лидеры и эти лидеры вырастают у революционеров. Правда, на каждом этапе революция "теряет" своих лидеров, выдвигая новых. Ведь каждый этап революции ставит перед собой определенные задачи. Например, захватывающие власть очень часто не годятся для формирования новой власти. Все начинается с бунта", – говорит эксперт.
Ранее военный эксперт Михаил Самусь заявил, что россияне – как гражданские, так и военные, самостоятельно не готовы выйти на протесты. В то же время он не исключает, что определенные группы внутри РФ могут "качать" мобилизованных и использовать для своей выгоды.
Политолог Михаил Шейтельман также считает, что Путин останется у власти даже после поражения в войне. По его мнению, Россию ждет северокорейский вариант развития, а россияне упустили последний шанс на демократические изменения в своей стране.
В свою очередь террорист Гиркин-Стрелков заявлял, что Россию " ждет смута ", а Кремль "погубил себя, а вместе – всю страну".
Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что после поражения в войне с Украиной Россия "захлебнется в бунтах".
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