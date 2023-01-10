Жданов ответил, возможна ли революция в России

Жданов не согласился с мнением, что в России невозможна революция, ведь там нет реальной оппозиции.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли у России возникнуть революционная ситуация.

Об этом он сказал в своем youtube канале.

Жданов не согласился с мнением, что в России невозможна революция, ведь там нет революционеров и оппозиции.

"Не революционеры совершают революцию. Это революция порождает революционеров, героев. А начинается все с банального. Как говорится: русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Потом появляются лидеры и эти лидеры вырастают у революционеров. Правда, на каждом этапе революция "теряет" своих лидеров, выдвигая новых. Ведь каждый этап революции ставит перед собой определенные задачи. Например, захватывающие власть очень часто не годятся для формирования новой власти. Все начинается с бунта", – говорит эксперт.