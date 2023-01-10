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Жданов ответил, возможна ли революция в России

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Жданов ответил, возможна ли революция в России

Олег Жданов

Жданов не согласился с мнением, что в России невозможна революция, ведь там нет реальной оппозиции.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли у России возникнуть революционная ситуация.

Об этом он сказал в своем youtube канале.

Жданов не согласился с мнением, что в России невозможна революция, ведь там нет революционеров и оппозиции.

"Не революционеры совершают революцию. Это революция порождает революционеров, героев. А начинается все с банального. Как говорится: русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Потом появляются лидеры и эти лидеры вырастают у революционеров. Правда, на каждом этапе революция "теряет" своих лидеров, выдвигая новых. Ведь каждый этап революции ставит перед собой определенные задачи. Например, захватывающие власть очень часто не годятся для формирования новой власти. Все начинается с бунта", – говорит эксперт.

Ранее военный эксперт Михаил Самусь заявил, что россияне – как гражданские, так и военные, самостоятельно не готовы выйти на протесты. В то же время он не исключает, что определенные группы внутри РФ могут "качать" мобилизованных и использовать для своей выгоды.

Политолог Михаил Шейтельман также считает, что Путин останется у власти даже после поражения в войне. По его мнению, Россию ждет северокорейский вариант развития, а россияне упустили последний шанс на демократические изменения в своей стране.

В свою очередь террорист Гиркин-Стрелков заявлял, что Россию " ждет смута ", а Кремль "погубил себя, а вместе – всю страну".

Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что после поражения в войне с Украиной Россия "захлебнется в бунтах".

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Дата публикации
Просмотры
1071
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