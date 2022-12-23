Захлебнется в бунтах: Подоляк объяснил, когда в России начнутся беспорядки

По его мнению, бунты в России могут начаться, когда простые россияне перестанут бояться политической элиты из-за ее бессилия.

В России могут разразиться масштабные бунты, когда российская элита начнет раздражать общество.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает FREEДОМ.

По его мнению, огромное количество погибших, раненых, пропавших без вести на фронте россиян не повлияет на настроения в РФ.

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"И это не вопрос даже пропаганды, это вопрос ожиданий самого общества. Оно не готово критически относиться к тому, что делается внутри страны. И уж тем более, что делает его правительство. Оно запугано, оно малообразовано, оно агрессивно, оно, знаете, это категория совсем иного цивилизационного состояния, чем то, в котором мы с вами живем или живет Европа и т. д. Это очень важно понимать", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП считает, что бунты в России могут возникнуть в другом случае: когда простые россияне перестанут бояться политической элиты из-за ее бессилия.

"Российская Федерация должна захлебнуться в бунтах. …Бунты начнутся, когда эта элита будет раздражать общество своей трусостью или своими паническими настроениями", — считает он.

По мнению Подоляка, к беспорядкам в РФ могут привести дальнейшие поражения оккупантов на территории Украины.

"И тогда общество ощутит эту потерю. Потому что российское общество построено на принципе подчинения и страха. И оно почувствует утрату подчиненности и утрату страха, и после этого начнет реализовывать самые низкие свои качества, но уже не на территории Украины, а на территории собственной страны. Грабить, мародерить, банкоматы разбивать. Вы увидите падение, окончательное падение российской неоимперии и, соответственно, мы с вами можем ожидать на этом месте появления другого типа государства. Оно не будет демократическим, но, по крайней мере, на время будет менее агрессивным", — подытожил советник главы Офиса президента.

Ранее Михаил Подоляк призвал привлечь к ответственности Иран, Северную Корею и Беларусь, которые помогают РФ.

Распад РФ: мечта или реальная перспектива

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