Жданов відповів, чи можлива революція в Росії

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи може в Росії виникнути революційна ситуація.

Про це він сказав у своєму youtube-каналі.

Жданов не погодився з думкою, що в Росії неможлива революція, адже там нема революціонерів і опозиції.

"Не революціонери роблять революцію. Це революція породжує революціонерів, героїв. А починається все з банального. Як кажуть: російський бунт – безглуздий і безпощадний. Потім з'являються лідери і ці лідери виростають у революціонерів. Щоправда, на кожному етапі революція "страчує" своїх лідерів, висуваючи нових. Адже кожний етап революції ставить перед собою певні завдання. Наприклад, ті, хто захоплювали владу, дуже часто не годяться для формування нової влади. Все починається з бунту", – каже експерт.