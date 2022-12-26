Їли траву, але не протестували: політолог прогнозує Росії долю КНДР

Політолог вважає, що Путін залишиться при владі навіть після поразки у війні, а росіяни упустили останній шанс на демократичні зміни у своїй країні

У Росії останнім часом не відбувалося жодних акцій протесту проти путінського режиму і навряд чи там взагалі можливий активний протест проти дій Кремля.

Про це заявив політолог Михайло Шейтельман, інформує FREEДОМ.

"Я останнім часом уже не пам’ятаю особливо якихось акцій… Я думаю, що, як каже Путін, 99,9% тих, хто готовий висловлювати якось свою позицію, вони вже майже всі виїхали, частина сидить у в'язниці, ті, хто висловлював свою позицію, як Яшин (опозиціонер Ілля Яшин, якого посадили на 8,5 року за "фейки про Бучу". – Ред.), Кара-Мурза (опозиціонер Володимир Кара-Мурза, якому загрожує 20-річне ув'язнення за "державну зраду")", — сказав Шейтельман.

За його словами, Путін може залишатися при владі в РФ ще багато років, бо поразка в Україні не обов'язково має призвести до падіння режиму диктатора.

Шейтельман зауважує, що росіяни упустили останній шанс змінити владу у 2011-2012 роках, коли ще на протести виходили тисячі громадян РФ.

"Тоді ще можна було змінити Путіна. Тепер практично неможливо боротися. Як у Північній Кореї –неможливо боротися проти вождя. Ось, зауважте, вже три покоління вождів у Північній Кореї змінюють один одного. А про протести ми взагалі навіть жодного разу не чуємо. Коли ми чули, коли були останні протести в Північній Кореї? Там люди їли траву, голодували, помирали від голоду. Поки що протестів там не було. Найбільш вірогідний сценарій для Росії — все таки те, що їх чекає, саме це Північна Корея", – припускає політолог.

Він прогнозує, що Путін може залишитися при владі, але Росія після поразки в Україні буде бідніти і деградувати.

Що говорять експерти і політики про ймовірність розпаду РФ

Американський генерал Бен Годжес заявив, що глава Чечні Рамзан Кадиров і керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готуються до розпаду Росії, а тому створюють власні армії.

Російський опозиціонер, правозахисник Марк Фейгін раніше називав три фактори, від яких залежить розвал Російської Федерації. Секретар РНБО України Олексій Данілов також впевнений, що війна проти України стане початком розпаду РФ.

Радник глави ОП Михайло Подоляк припускає, що після поразки у війні з Україною Росія "захлинеться в бунтах". Військовий експерт Роман Світан вважає, що Російська Федерація розпадеться, як колись СРСР.

Навіть терорист Гіркін-Стрєлков визнав, що на Росію "чекає смута", а Кремль "занапастив себе, а разом – всю країну".

Водночас військовий експерт Петро Черник вважає, що Росії Захід не дасть розпастися через фактор Китаю. Колишній спічрайтер Путіна, російський політолог Аббас Галлямов певен, що після повалення режиму Путіна РФ ще може перетворитися на цивілізовану країну.

Раніше військовий експерт Інституту майбутнього Іван Ступак назвав головні ознаки того, що Путін не планує завершувати війну.