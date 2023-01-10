Чи захоплять росіяни Соледар та Бахмут - прогноз військового експерта Жданова

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ мають шанси втримати лінію оборони Соледар-Бахмут, проте для цього потрібно більше західної зброї.

Про це він сказав 10 січня на своєму ютуб-каналі.

"Я думаю, що в нас є шанси втримати лінію Соледар-Бахмут. Але сенс не в цьому, справа в тому, що Росія нав'язала нам позиційну війну. Але не тому, що ми слабкі, а тому, що нам так дають озброєння. Тут відповідальні наші західні партнери. Зараз лінія фронту стабілізувалась, окрім Донеччини та Луганщини. Ситуація в Соледарі дуже напружена та непередбачувана. Цілі війни не досягнені і ніхто не хоче перерви, щоб Путін стягнув війська і знову пішов у наступ. А тому ми налаштовані рішуче. Для РФ формування лінії фронту стане ілюзією. Росія зараз не може переконати Україну та Захід, щоб про щось домовитись. Тим більше зараз РФ не може домовлятись. І Захід готовий давати зброю, щоб Росія стала ослабленою та другосортною країною. Зараз для нас головне - накопичити резерв", - сказав Жданов.

Ситуація у Соледарі та Бахмуті

Російські окупанти спочатку кілька місяців штурмували Бахмут. Після того, як в них нічого не вийшло, окупанти почали кидати усі свої сили на захоплення міста Соледар на Донеччині. Саме там зараз найскладніша ситуація.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що окупанти протягом кількох днів під прикриттям "різдвяного перемир'я" перегрупували війська, вивели ПВК "Вагнер" з-під Бахмута і перекинули практично всю приватну військову компанію на Соледар.

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