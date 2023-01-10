Захватят ли россияне Соледар и Бахмут — прогноз военного эксперта Жданова

Военный эксперт Олег Жданов считает, что у ВСУ есть шансы удержать линию обороны Соледар-Бахмут, однако для этого нужно больше западного оружия.

Об этом он сказал 10 января на своем ютуб-канале.

"Я думаю, что у нас есть шансы удержать линию Соледар-Бахмут. Но смысл не в этом, дело в том, что Россия навязала нам позиционную войну. Но не потому, что мы слабы, а потому, что нам так дают вооружение. Здесь ответственны наши западные партнеры, сейчас линия фронта стабилизировалась, кроме Донетчины и Луганщины. Россия сейчас не может убедить Украину и Запад, чтобы о чем-то договориться. Тем более сейчас РФ не может договариваться. И Запад готов давать оружие, чтобы Россия стала ослабленной и второсортной страной. Сейчас для нас главное — накопить резерв", — сказал Жданов.

Ситуация в Соледаре и Бахмуте

Российские оккупанты сначала несколько месяцев штурмовали Бахмут. После того, как у них ничего не получилось, оккупанты начали бросать все свои силы на захват города Соледар в Донецкой области. Там сейчас самая сложная ситуация.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что оккупанты в течение нескольких дней под прикрытием "рождественского перемирия" перегруппировали войска, вывели ЧВК "Вагнер" из-под Бахмута и перебросили практически всю частную военную компанию на Соледар.

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