У Зеленского рассказали, когда ЗРК Patriot будут в Украине

Украина получит две батареи ЗРК Patriot по 8 пусковых установок.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что ЗРК Patriot в Украине будут на боевом дежурстве уже всередине весны 2023 года.

Об этом он сказал в интервью Василию Голованову.

Украина уже весной ожидает прибытия современных систем ПВО. В будущем именно на таком виде вооружений будет строиться оборона Украины.

"От 1,5 до 3 месяцев обучения и логистической поставки этих систем", — сказал Подоляк.

Советник Ермака добавил, что Украина получит две батареи ЗРК Patriot по 8 пусковых установок.

Передача Украине ЗРК Patriot: что известно

Во время визита Владимира Зеленского в США в Байден сообщили, что Украине таки передадут современную систему ПВО — ЗРК Patriot. Потом еще одну батарею этого оружия согласилась передать и Германия.

Американские СМИ сообщили, что украинские военные на следующей неделе приступят к тренировкам на противоракетной системе Patriot в Соединенных Штатах.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат проинформировал, что новую систему ПВО Patriot Украина будет использовать для отпора российской авиации, обстреливающей ракетами наше государство.

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