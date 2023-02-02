Путін віддав наказ захопити Донецьку та Луганську області до березня - ГУР

Президент Росії Володимир Путін віддав наказ окупаційній армії до березня захопити території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

За його словами, є ознаки того, що Росія готується до нової спроби масованого наступу та захоплення сходу країни.

"Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська передислоковують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку. За даними воєнної розвідки України, Путін віддав наказ до березня захопити території Донецької та Луганської областей", - зазначив Черняк.

Він додав, що РФ використовує територію Білорусі для підготовки мобілізованих солдатів та не має достатніх сил і засобів, щоб розпочати найближчими тижнями масований наступ на Україну з цього напрямку.

"Станом на сьогодні сформованих ударних груп немає. Немає загрози залучення білорусі до повномасштабного вторгнення на боці Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", - заявив Черняк.

Нагадаємо, російська армія, можливо, готується до нової ракетної атаки по Україні. Про це свідчать маневри ворога в Чорному морі.

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