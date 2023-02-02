Путин отдал приказ захватить Донецкую и Луганскую области до марта — ГУР

Президент России Владимир Путин отдал приказ оккупационной армии до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны.

"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют к востоку дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", — отметил Черняк.

Он добавил, что РФ использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению.

"По состоянию на сегодняшний день сформированных ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", — заявил Черняк.

Напомним, российская армия, возможно, готовится к новой ракетной атаке по Украине. Об этом свидетельствуют маневры врага в Черном море.

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