Определились финалисты Кубка английской лиги: когда решающий матч за трофей

Победитель турнира станет известен в противостоянии между "красными дьяволами" и "сороками".

"Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги на домашней арене победил "Ноттингем Форест" – 2:0 .

Оба гола подопечные Эрика тен Хага забили во втором тайме. На 73-й минуте счет открыл Антони Марсьяль, а уже через три минуты его удвоил Фред.

Обзор матча

В первом поединке "Манчестер Юнайтед" на выезде разбил "Ноттингем Форест" со счетом 0:3 . Таким образом, по сумме двух матчей (5:0) "манкунианцы" уверенно преодолели полуфинальную стадию.

В финале соперником "красных дьяволов" станет "Ньюкасл". В другом полуфинальном противостоянии "сороки" дважды обыграли "Саутгемптон" (0:1, 2:1).

Решающий матч Кубка английской лиги состоится 26 февраля на "Уэмбли".

Напомним, действующим обладателем трофея является "Ливерпуль", который в прошлом году в серии пенальти победил "Челси".

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