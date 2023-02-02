В Одесі знову вимикають світло не за графіком: що відомо

В Одеській області 2 лютого знову будуть запроваджені екстрені відключення світла. Графіки погодинних вимкнень не працюють.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

"Після масованого російського ракетного удару РФ по енергосистемі України 26 січня було зруйновано дві підстанції, що живлять Одесу та район", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні енергетики завершили роботи на високовольтній лінії, яка була виведена в аварійний ремонт, та замінили пошкоджене обладнання на нове.

До слова, перевірити інформацію щодо поточних відключень можна тут.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що через останню атаку мешканців Одещини можуть очікувати більш тривалі відключення світла, ніж це було раніше. Адже виникло багато пошкоджень інфраструктури.

Читайте також: