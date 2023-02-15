Пісторіус заявив, що питання про постачання винищувачів можна обговорювати за кілька місяців

За його словами, для обговорення має бути "безпечним небо".
Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що наразі питання про постачання винищувачів ЗСУ не в центрі уваги.
Про це міністр сказав в інтерв’ю Tagesschau.
За його словами, питання щодо винищувачів обговорюватимуть в Брюсселі. Втім, для обговорення має бути забезпечено безпеку повітряного простору над Україною.
"Якщо небо над Україною буде безпечним найближчі три-чотири місяці, тоді можна буде говорити про всі подальші кроки, зокрема, лише тоді використання бронетанкових частин має сенс", - сказав він.
Нагадаємо, голова Пентагону США Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі прокоментував питання постачання Україні бойової авіації. За його словами, не має заяви щодо винищувачів для України.
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