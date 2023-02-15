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Пісторіус заявив, що питання про постачання винищувачів можна обговорювати за кілька місяців

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Пісторіус заявив, що питання про постачання винищувачів можна обговорювати за кілька місяців

Фото: Associated Press

За його словами, для обговорення має бути "безпечним небо".

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що наразі питання про постачання винищувачів ЗСУ не в центрі уваги. 

Про це міністр сказав в інтерв’ю Tagesschau.

За його словами, питання щодо винищувачів обговорюватимуть в Брюсселі. Втім, для обговорення має бути забезпечено безпеку повітряного простору над Україною.

"Якщо небо над Україною буде безпечним найближчі три-чотири місяці, тоді можна буде говорити про всі подальші кроки, зокрема, лише тоді використання бронетанкових частин має сенс", - сказав він.

Нагадаємо, голова Пентагону США Ллойд Остін після зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі прокоментував питання постачання Україні бойової авіації. За його словами, не має заяви щодо винищувачів для України.

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Дата публікації
Перегляди
430
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