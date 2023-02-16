"Зачем учить пилотов?" – у Зеленского привели аргумент, почему Украина таки получит истребители

В ОП напомнили о договоренности с Британией об обучении украинских пилотов на современных образцах авиатехники.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква убежден, что западные партнеры передадут государству современные истребители, и указал на признаки этого.

Об этом Жовква рассказал в интервью "Радио Свобода".

Он подчеркнул, что Украине нужны самолеты, поэтому все время во время каждого заседания в формате "Рамштайн" и во время каждой встречи президента или телефонного разговора с лидерами других государств этот вопрос обсуждается.

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"Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение – договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем учить пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники", – обратил внимание заместитель главы ОП.

Он отметил, что украинским пилотам еще до получения авиатехники следует "учиться использовать эти истребители".

"Так же как ждать танки, но начинать учиться на этих танках. Ждать дальнобойных систем артиллерии, но начинать учиться на этих системах. Это разного типа системы, они кардинально отличаються от образцов еще советского вооружения, которое сейчас используют украинские военнослужащие", — пояснил Жовква.

Напомним, по итогам визита в Британию 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с британским премьером Риши Сунаком, в частности, о подготовке украинских пилотов. В то же время публично в Британии выражают сомнения в передаче своих истребителей в ближайшие месяцы или годы.

Накануне Financial Times сообщило, что в США могут вскоре принять решение о передаче Украине истребителей F-16 или позволят другим странам передать эти самолеты.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак выразил убеждение, что Украина получит истребители F-16, однако отметил, что надо давить на союзников.

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