Шольц призвал партнеров, имеющих танки, отправить их Украине

Сегодня, 17 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, передать их Украине.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Европейская правда".

"Все те, кто могут прислать боевые танки этого типа, должны сделать это. Министр обороны Писториус, министр иностранных дел Бербок и я лично интенсивно призываем к этому. Германия будет делать все, что в ее силах, чтобы сделать эти решения более легкими для партнеров. Например, обучая украинских солдат управлять танками здесь, в Германии, или оказывая поддержку по поставкам и логистике", — сказал Шольц.

Также канцлер заявил, что сегодня его страна предлагает лидерство в сфере безопасности.

"Мы берем на себя ответственность, которую в такие времена должна нести страна такого размера, расположения и экономической мощи как Германия", — сказал он.

Напомним, в конце января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и его союзники быстро соберут для Украины два батальона боевых танков, а США пообещали отправить 31 единицу M1 Abrams. Впрочем, уже сейчас западные союзники пытаются собрать два полных батальоны танков Leopard 2 для отправки в Украину, как и обещали, но пока это удается тяжело.

Как сообщает Welt, Нидерланды и Дания не предоставят Украине боевые танки Leopard 2. Как объяснил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его страна готова предоставить 18 арендованных у Германии Leopard 2, однако в Германии заявили, что эти танки недоступны для Украины. А в Дании сообщили, что не будут отправлять 44 танка самой современной модели Leopard 2A7, которыми владеют.

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