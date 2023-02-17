Шольц закликав партнерів, які мають танки, відправити їх Україні

Сьогодні, 17 лютого, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, передати їх Україні.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, повідомляє "Європейська правда".

"Усі ті, хто можуть надіслати бойові танки цього типу, повинні зробити це. Міністр оборони Пісторіус, міністр закордонних справ Бербок та я особисто інтенсивно закликаємо до цього. Німеччина робитиме все, що у її силах, аби зробити ці рішення легшими для партнерів. Наприклад, навчаючи українських солдатів керувати танками тут, у Німеччині, або надаючи підтримку щодо поставок і логістики", - сказав Шольц.

Також канцлер заявив, що сьогодні його країна пропонує лідерство у сфері безпеки.

"Ми беремо на себе відповідальність, яку в такі часи мусить нести країна такого розміру, розташування та економічної потужності, як Німеччина", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін та його союзники швидко створять для України два батальйони бойових танків, а США пообіцяли надіслати 31 одинцю M1 Abrams. Утім вже зараз західні союзники намагаються зібрати два повні батальйони танків Leopard 2 для відправлення до України, як і обіцяли, та поки це вдається важко.

Як повідомляє Welt, Нідерланди та Данія не нададуть Україні бойові танки Leopard 2. Як пояснив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, його країна готова надати 18 орендованих у Німеччини Leopard 2, однак у Німеччині заявили, що ці танки недоступні для України. А в Данії повідомили, що не надсилатимуть 44 танки найсучаснішої моделі Leopard 2A7, якими володіють.

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