Россияне обстреляли четыре общины в Сумской области: есть попадания в дома

В субботу, 18 февраля, оккупанты атаковали четыре общины в Сумской области. В результате обстрела села Рыжевка, в Белопольской общине, поврежден автомобиль и пять домохозяйств, в три из которых "прилетело" прямым попаданием.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в регионе.

Белопольская община : минометный обстрел с территории РФ — 18 "прилетов";

: минометный обстрел с территории РФ — 18 "прилетов"; Новослободская община : обстреливали из минометов и пулеметов – 15 "прилетов";

: обстреливали из минометов и пулеметов – 15 "прилетов"; Хотинская община: били из артиллерии — 6 "прилетов";

били из артиллерии — 6 "прилетов"; Путивльская община: враг сбросил 11 мин с территории России.

В результате обстрела жертв нет.

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Напомним, утро субботы в Украине началось с очередной атаки россиян. Захватчики использовали тактическую авиацию и запускали ракеты с воздушного пространства временно оккупированных территорий.

Также мы сообщали, что россияне обстреляли Покровск, повредив шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральную площадь.