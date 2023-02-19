Россияне обстреляли четыре общины в Сумской области: есть попадания в дома

Захватчики продолжают терроризировать приграничья Сумскую область.
В субботу, 18 февраля, оккупанты атаковали четыре общины в Сумской области. В результате обстрела села Рыжевка, в Белопольской общине, поврежден автомобиль и пять домохозяйств, в три из которых "прилетело" прямым попаданием.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА, отчитываясь о ситуации в регионе.
- Белопольская община: минометный обстрел с территории РФ — 18 "прилетов";
- Новослободская община : обстреливали из минометов и пулеметов – 15 "прилетов";
- Хотинская община: били из артиллерии — 6 "прилетов";
- Путивльская община: враг сбросил 11 мин с территории России.
В результате обстрела жертв нет.
Напомним, утро субботы в Украине началось с очередной атаки россиян. Захватчики использовали тактическую авиацию и запускали ракеты с воздушного пространства временно оккупированных территорий.
Также мы сообщали, что россияне обстреляли Покровск, повредив шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральную площадь.
Читайте также: