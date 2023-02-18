Россияне снова атаковали ракетами Покровск: что известно

Город Покровск в Донецкой области в ночь на 18 февраля попал под ракетный обстрел оккупантов. В результате вражеского удара погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщил глава обладминистрации Павел Кириленко.

"К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь", — рассказал он.

В Донецком направлении под обстрелы попали Марьинка и Красногоровка, громко было на окраинах Очеретинского общества. На Лисичанском направлении под огнем Северск и Серебрянка Северской общины, Торское и Заречное Лиманской общины.

За сутки россияне убили троих жителей Донбасса, а ранили пятерых человек. В частности, один человек погиб в Иванополье. В Торецком обществе ранены 3 человека, еще один — в Бахмуте.

Напомним, сегодня, 18 февраля, утро в Украине началось с ракетной атаки россиян. Около 8:30 была объявлена воздушная тревога. В частности, два взрыва прогремели в Хмельницком.

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