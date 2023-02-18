Ким сообщил о запуске ракет с Черного моря

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в субботу, 18 февраля, сообщил о запуске вражеских ракет с Черного моря.

Об этом он написал в своем Телеграмме-канале.

"Подтверждены пуски еще с Черного моря", — говорится в сообщении.

До этого Ким сообщил о двух "неизвестных целях", которые двигаются на запад Украины

"Две непонятные цели покидают область на северо-западе. Летят на западную (направление)", – написал глава Николаевской ОВА.

Напомним, утром субботы, 18 февраля, в Украине была объявлена воздушная тревога . Тревогу начали объявлять в 08:25 – из Херсонской области.

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