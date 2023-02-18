"Ничего не было": "Ашан" отреагировал на скандал с поставкой помощи ВС РФ

Французская сеть супермаркетов "Ашан" отреагировала на расследование группы Bellingcat о том, что она посылала гуманитарную помощь ВС РФ.

В официальном заявлении компания отрицает эту информацию.

"Auchan Retail категорически отрицает заявления, сделанные в этом отчете-расследовании, и их интерпретацию. Auchan Retail очень удивлена этими обвинениями, которые никоим образом не подтверждаются реальностью внутреннего расследования", — заявили в компании.

В документе также говорится, что сеть супермаркетов только "оказывает помощь" гражданскому населению России, а никаких благотворительных сборов во благо армии вторжение не было организовано.

В Auchan Retail также заявили, что еще в марте 2022 года мэрия города Санкт-Петербург сделала заказ на "сбор помощи для населения", однако в перечне товаров не было таких, которые могли бы быть предназначены для военных России.

Кроме того, компания отрицает размещение у себя пунктов сбора "гуманитарной помощи для Донбасса".

Также в компании заявили, что в Самаре владелец торгового центра Kosmoport по своей единственной инициативе создал точку сбора в здании ТЦ, но не в супермаркете "Ашан".

"Команды Auchan не оказывали никакой помощи или имели возможность вмешиваться в эту инициативу", — говорится в сообщении.

Скандал из "Ашан"

Российская "дочка" французской сети супермаркетов "Ашан" с начала полномасштабного вторжения в Украину поставляла товары для российских военных на оккупированных территориях.

Об этом говорится в совместном расследовании изданий The Insider, Le Monde и Bellingcat.

Поставки военным позиционировались как "гуманитарная помощь".

Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается только помощь мирному населению. Поддержка одной из воюющих сторон может подвести "Ашан" под санкции и привести к выходу компании из российского рынка.

На российский рынок приходится 10% мировых продаж Auchan – это €3,2 млрд выручки. Компания имеет в РФ 231 магазин. Гендиректор Auchan Ив Клод ранее заявил, что сеть продолжит работу в РФ, поскольку "действует в интересах гражданского населения".

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