Кім повідомив про запуск ракет з Чорного моря

В Україні лунає повітряна тривога.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу, 18 лютого, повідомив про запуск ворожих ракет з Чорного моря.
Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
"Підтверджено пуски ще з Чорного моря", - деться у повідомленні.
До того Кім повідомив про дві "невідомі цілі", які рухаються на захід України
"Дві незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрямок)", - написав очільник Миколаївської ОВА.
Нагадаємо, зранку суботи, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога. Тривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.
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