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Кім повідомив про запуск ракет з Чорного моря

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Кім повідомив про запуск ракет з Чорного моря

Фото: Associated Press

В Україні лунає повітряна тривога.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу, 18 лютого, повідомив про запуск ворожих ракет з Чорного моря.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Підтверджено пуски ще з Чорного моря", - деться у повідомленні.

До того Кім повідомив про дві "невідомі цілі", які рухаються на захід України

"Дві незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрямок)", - написав очільник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, зранку суботи, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривогаТривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.

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Дата публікації
Перегляди
6780
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