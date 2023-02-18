Кім повідомив про запуск ракет з Чорного моря

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу, 18 лютого, повідомив про запуск ворожих ракет з Чорного моря.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

"Підтверджено пуски ще з Чорного моря", - деться у повідомленні.

До того Кім повідомив про дві "невідомі цілі", які рухаються на захід України

"Дві незрозумілі цілі залишають область на північному заході. Летять на західну (напрямок)", - написав очільник Миколаївської ОВА.

Нагадаємо, зранку суботи, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога. Тривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.

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