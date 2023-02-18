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В Україні оголошено повітряну тривогу: мапа станом на ранок 18 лютого

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В Україні оголошено повітряну тривогу: мапа станом на ранок 18 лютого

Фото: ТСН.ua

доповнюється...

Зранку суботи, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога. Тривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.

Про це стало відомо з мапи тривог.

Перші області почали "червоніти" о 08:25 - як от Херсонська та Миколаївська області. Згодом, о 07:15, почали "червоніти" північні, центральні та частково західні області.

Мапа тривог станом на 08:38

Мата тривог станом на 08:38 суботи, 18 лютого. / ©
Мата тривог станом на 08:38 суботи, 18 лютого.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Дата публікації
Перегляди
837
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