Про що свідчать кадрові зміни в російській армії: в ISW пояснили

Кадрові процеси, які наразі відбуваються серед силовиків у РФ, свідчать про початок протистояння.

Кремль хоче дистанціювати російську армію від минулих невдач і підготувати її до нового великомасштабного наступу в Україні.

Про це свідчать кадрові перестановки в Міноборони РФ, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Відомство підтвердило, що призначило командувачем Центрального військового округу (ЦВО) генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева і що раніше призначило командувачем Південного військового округу (ПВО) генерал-полковника Сергія Кузовлєва, Західним військовим округом (ЗВО) генерал-лейтенанта Євгена Никифорова та генерал-лейтенанта Рустама Мурадова командувачем Східного військового округу (СВО)

Крім того, Міноборони прагне чіткіше розмежувати зони відповідальності кожного військового округу в Україні.

"Призначення цих командирів не означає відновлення довоєнного керівного блоку МО або розширення ультранаціоналістично налаштованих силовиків, попри повідомлення про зв'язки Никифорова з Євгеном Пригожиним та зв'язок Мордвічева з головою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим", - вважають аналітики.

На думку експертів, новопризначені командуючі нейтральні у боротьбі між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Міноборони. Тому, на думку експертів, кадрові перестановки зроблені, щоб заспокоїти обидві сторони. А також, ймовірно, створити потенційних "цапів-відбувайлів" за будь-які майбутні невдачі в Україні, щоб захистити Валерія Герасимова від потенційної критики.

Нагадаємо, 11 січня в Росії змінили головних керівників війни. Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу призначив командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова. Сергій Суровікін, який обіймав цю посаду до Герасимова, призначений його заступником.

Великий наступ Росії вже почався: напрямки, сюрпризи, та рішення Путіна - Олександр Мусієнко