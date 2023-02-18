У Польщі виступили за нову прискорену процедуру вступу України до ЄС

Матеуш Моравецький вважає, що Європа живе в поворотний момент історії, а тому в ній слід багато чого змінити.

Для України необхідно створити новий прискорений процес вступу до ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції, передає Інтерфакс Україна.

"Ми не можемо зіставляти те, що відбувається в Україні, з "нормальним чи майже нормальним процесом вступу". Слід мислити нестандартно. Ми живемо в поворотний момент історії, ми маємо поміняти майже все в Європі, і тому ми маємо створити новий процес для України. Прискорений шлях - синонім цьому", - сказав Моравецький.



Прем'єр вважає, що слід відмовитися від звичайного процесу вступу та застосувати "абсолютно новий".

Нагадаємо, деякі світові лідери вважають, що нашій країні знадобиться 10 років, аби стати повноцінним членом Євросоюзу. Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна має для цього всі підстави.

30 вересня президент повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

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