Россияне с новой силой ракетами атаковали Украину: все подробности

Сегодня утро в Украине началось с ракетной атаки россиян.

В Украине около 8:30 была объявлена воздушная тревога. Сначала на карте воздушных тревог покраснели южные и центральные, а также Киевская и Житомирская области. Впоследствии – вся территория.

Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Россия использует тактическую авиацию и выпускает ракеты с оккупированных территорий.

"Враг использует тактическую авиацию, в частности, в воздушном пространстве оккупированных территорий и запускает ракеты", — написал Ермак.

Он также призвал не выходить из укрытий до отбоя воздушной тревоги.

Два взрыва прогремели в Хмельницком. Это подтвердили местные власти и пообещали сообщить детали впоследствии.

В других областях Украины опасность прошла, хотя руководители ОВА предупреждали об атаке.

"Ситуация в небе напряженная", — писал, в частности, глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых сбитых ракетах и опубликовал фото. Впоследствии Ким сообщил, что на фото (скорее всего) обломки ракеты нашей ПВО.

Фото: Виталий Ким

В ряде областей превентивно отключают электроэнергию

По данным пресс-службы ДТЭК, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света вводятся в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Кроме того, отключили свет в Сумской области. "В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", происходят экстренные отключения электроэнергии", — сообщили в пресс-службе Сумыоблэнерго.

Также экстренные отключения ввели в Черкасской области.

"В связи с угрозой вражеских атак, в Черкасской области применены предохранительные отключения электроэнергии", — написал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Кроме того, отключили свет в Кировоградской, Херсонской и Ивано-Франковской областях.

Также экстренные отключения – в Запорожской области.

"Из-за угрозы очередных обстрелов захватчиками объектов электроэнергетики Украины по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по Запорожской области в срочном порядке осуществляются превентивные отключения электроэнергии", — сообщили в пресс-службе "Запорожьеоблэнерго".

Ракетная атака! В Винницкой, Николаевской и Одесской областях Взрывы

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