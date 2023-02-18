В Хмельницком прогремели взрывы

Сегодня, 18 февраля, в Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели два взрыва.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий.

В Украине сегодня утро началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей. Оккупанты выпустили ракеты по Украине.

"Внимание, из Феодосийского района был зафиксирован пуск 6 ракет "Калибр". Сейчас они уже на территории Украины и направляются на запад! Будьте внимательны и находитесь в укрытиях. ПВО уже отрабатывает цели", — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

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