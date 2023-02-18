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Шесть ракет "Калибр" уже в воздушном пространстве Украины

Шесть ракет "Калибр" уже в воздушном пространстве Украины

Фото: Associated Press

Работает ПВО.

В Украине сегодня утро началось с масштабной воздушной тревоги. Ее объявили в ряде областей. Оккупанты выпустили ракеты по Украине.

"Внимание, из Феодосийского района был зафиксирован пуск 6 ракет "Калибр". Сейчас они уже на территории Украины и направляются на запад! Будьте внимательны и находитесь в укрытиях. ПВО уже отрабатывает цели", — сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким в субботу, 18 февраля, сообщил о запуске вражеских ракет с Черного моря.

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