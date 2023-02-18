Ермак призывает не игнорировать воздушную тревогу

В субботу, 18 февраля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Сообщение появилось в его телеграмм-канале.

"Не игнорируйте тревогу", — лаконично написал он.

Напомним, утром субботы, 18 февраля, в Украине была объявлена воздушная тревога . Тревогу начали объявлять в 08:25 – из Херсонской области.

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