Ермак призывает не игнорировать воздушную тревогу

В Украине раздается воздушная тревога.
В субботу, 18 февраля, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.
Сообщение появилось в его телеграмм-канале.
"Не игнорируйте тревогу", — лаконично написал он.
Напомним, утром субботы, 18 февраля, в Украине была объявлена воздушная тревога . Тревогу начали объявлять в 08:25 – из Херсонской области.
Читайте также:
- Потери армии РФ перевалили за 142 тысячи: за сутки ВСУ ликвидировали более тысячи солдат
- Какие "сюрпризы" Путин готовит Украине на 24 февраля: озвучены возможные сценарии
- Общие потери "вагнеровцев" в Украине составляют более 30 тысяч человек — Белый дом