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Єрмак закликає не ігнорувати повітряну тривогу

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2745
Час на прочитання
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Єрмак закликає не ігнорувати повітряну тривогу

Фото: Associated Press

В Україні лунає повітряна тривога.

У суботу, 18 лютого, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Повідомлення з'явилося у його Телеграм-каналі.

"Не ігноруйте тривогу", - лаконічно написав він.

Нагадаємо, зранку суботи, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривогаТривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.

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Дата публікації
Перегляди
2745
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