Єрмак закликає не ігнорувати повітряну тривогу

В Україні лунає повітряна тривога.
У суботу, 18 лютого, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Повідомлення з'явилося у його Телеграм-каналі.
"Не ігноруйте тривогу", - лаконічно написав він.
Нагадаємо, зранку суботи, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога. Тривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.
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