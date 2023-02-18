У Хмельницькому прогриміли вибухи

Сьогодні, 18 лютого, у Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли два вибухи.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гамалій.

В Україні сьогодні ранок почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей. Окупанти випустили ракети по Україні.

"Увага, з району Феодосії був зафіксований пуск 6 ракет "Калібр". Наразі вони вже на території України та прямують на захід! Будьте уважними та перебувайте в укриттях. ППО вже відпрацьовує цілі", - повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

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