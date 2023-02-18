Вилкул предупреждает об угрозе ракетных ударов в Кривом Роге

В субботу, 18 февраля, во время воздушной тревоги возникла угроза ракетной атаки на Кривой Рог.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Реальная угроза ракетных ударов", — написал он.

Также в городе энергетики превентивно производят отключение электроэнергии. Критическая инфраструктура, в частности, больницы, котельные, насосные переходит на генераторы, отметил глава городской военной администрации.

Напомним, 18 февраля в Украине была объявлена воздушная тревога . Тревогу начали объявлять в 08:25 – из Херсонской области.

Противовоздушная оборона сбила на юге Украины российскую ракету, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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