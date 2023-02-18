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Вілкул попереджає про загрозу ракетних ударів у Кривому Розі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Вілкул попереджає про загрозу ракетних ударів у Кривому Розі

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

В Україні оголошено повітряну тривогу.

У суботу, 18 лютого, під час повітряної тривоги виникла загроза ракетної атаки на Кривий Ріг.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул. 

"Кривий Ріг. Реальна загроза ракетних ударів", - написав вiн.

Також у місті енергетики превентивно проводять відключення електроенергії. Критична інфраструктура, зокрема, лікарні, котельні, насосні переходить на генератори, наголосив голова міської військової адміністрації.

Нагадаємо, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривогаТривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.

Протиповітряна оборона збила на півдні України російську ракету, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.  

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Дата публікації
Перегляди
2120
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