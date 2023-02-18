Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
оккупанты пытались совершить штурм возле Бахмута: ВСУ ответили (видео)

оккупанты пытались совершить штурм возле Бахмута: ВСУ ответили (видео)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1726
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
оккупанты пытались совершить штурм возле Бахмута: ВСУ ответили (видео)

Российские захватчики продолжают попытки наступления на бахмутском направлении.

Российские оккупанты вчера, 17 февраля, пытались штурмовать бахмутское направление. Украинским военным удалось отразить силы врага и нанести ответный удар.

Об информируют Силы специальных операций ВСУ в Telegram.

"Вот так выглядит тщетная попытка врага накопиться на передовых рубежах своей обороны для дальнейшего штурма наших позиций", — говорится в сообщении.

В результате операции уничтожены по меньшей мере 7 российских окупантов.

"Среди них: пулеметчик, радист, наблюдатель с прибором ночного видения и штурмовая группа. Понеся потери противник отошел", — констатировали в спецназе", — отмечают в Силах специальных операций ВСУ .

Читайте также:

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1726
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация