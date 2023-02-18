Метеорологи предупреждают о сильных порывах ветра в большинстве областей Украины.

В субботу, 18 февраля, из-за непогоды в Украине объявили штормовое предупреждение – ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, скорость порывов ветра в большинстве областей будет достигать 17-22 м/с, в западных областях местами до 25 м/с, а на высокогорье Карпат – до 40 м/с.

Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый, а в Карпатах – II уровень опасности, оранжевый.

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Закарпатье ожидается сильный дождь, а в Карпатах и в северо-восточных областях — сильный снег.

Напомним, по данным синоптиков, 18 февраля в Украине будут снегопады и порывистый ветер, температура – до +9°.

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