Метеорологи попереджають про сильні пориви вітру у більшості областей України.

У суботу, 18 лютого, через негоду в Україні оголосили штормове попередження – очікується потужний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, швидкість поривів вітру у більшості областей сягатиме 17-22 м/с, у західних областях місцями до 25 м/с, а на високогір'ї Карпат – до 40 м/с.

Через негоду по всій Україні оголосили I рівень небезпечності, жовтий, а у Карпатах – II рівень небезпечності, помаранчевий.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

На Закарпатті очікується значний дощ, а в Карпатах та у північно-східних областях – значний сніг.

Нагадаємо, за даними синоптиків, 18 лютого в Україні будуть снігопади та рвучкий вітер, температура – до +9°.

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