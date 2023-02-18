У Зеленського підтвердили, що Орбана запросили до України

Угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, палкого прихильника глави Кремля, запросили до України. У Києві сподіваються, що політик здійснить візит.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, Володимир Зеленський неодноразово запрошував Віктора Орбана до Києва.

"Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, зокрема ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", - сказав Жовква.

Представник ОП наголошує на тому, що Київ добре знає про позицію Будапешта щодо того, що Угорщина не буде надавати військову допомогу Україні.

"Найкраще в дипломатії – це завжди діалог, розмова. Президент України мав декілька телефонних розмов з прем’єр-міністром Угорщини і до війни, і під час війни. Діалог є. Але, звичайно, під час повноцінного візиту є набагато більше можливостей і шансів провести його предметно і продуктивно", - наголосив Жовква.

Нагадаємо, Ігор Жовква розповів, що на саміті лідерів ЄС в Брюсселі 9 лютого президент Володимир Зеленський мав зустріч з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Зокрема, політики говорили про євроінтеграційний шлях України.

До слова, Зеленський на саміт ЄС зробив спільне фото із лідерами країн-членів Європейського союзу. У Мережі з'явилося відео, на якому європейські лідери гучно аплодували українському президенту. Всі, крім прем'єр-міністра Угорщини. Орбан стояв, опустивши руки.

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