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На Франківщині вводять графіки аварійних вимкнень через загрозу масованої атаки

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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На Франківщині вводять графіки аварійних вимкнень через загрозу масованої атаки

Фото: Associated Press

Графіки вводять одразу для усіх 10 черг.

На Івано-Франківщині 18 лютого вводять графіки аварійних вимкнень електроенергії для усіх 10 черг через загрозу масованої атаки на енергооб’єкти країни.

Про це повідомили в Прикарпаттяобленерго.  

"Отримали термінову команду на введення Графіків аварійних вимкнень на потужність 92 МВт", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що можливі зміни та введення графіків вимкнень.

Ракетна атака: що відомо 

Зранку суботи, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривогаТривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу, 18 лютого, повідомив про запуск ворожих ракет з Чорного моря.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, під час повітряної тривоги виникла загроза ракетної атаки на Кривий Ріг.

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Дата публікації
Перегляди
443
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