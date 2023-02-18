На Франківщині вводять графіки аварійних вимкнень через загрозу масованої атаки

Графіки вводять одразу для усіх 10 черг.
На Івано-Франківщині 18 лютого вводять графіки аварійних вимкнень електроенергії для усіх 10 черг через загрозу масованої атаки на енергооб’єкти країни.
Про це повідомили в Прикарпаттяобленерго.
"Отримали термінову команду на введення Графіків аварійних вимкнень на потужність 92 МВт", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що можливі зміни та введення графіків вимкнень.
Ракетна атака: що відомо
Зранку суботи, 18 лютого в Україні була оголошена повітряна тривога. Тривогу почали оголошувати о 08:25 - з Херсонської області.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у суботу, 18 лютого, повідомив про запуск ворожих ракет з Чорного моря.
Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, під час повітряної тривоги виникла загроза ракетної атаки на Кривий Ріг.
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