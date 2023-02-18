Дебютные гол и ассист Цыганкова помогли "Жироне" одержать сокрушительную победу в Ла Лиге (видео)

Украинский полузащитник Виктор Цыганков помог "Жироне" разгромить "Альмерию" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Испании.

Именно Цыганков, который впервые вышел в стартовом составе "бело-красных", стал одним из героев поединка. На 34-й минуте при счете 1:0 украинец забил свой дебютный гол, с близкого расстояния расстреляв ворота после передачи Родриго Рикельме.

А под занавес первого тайма Виктора добавил в свой актив еще и дебютный голевой ассист, красиво сбросив мяч пяткой под удар Хавьеру Каррере.

Цыганков провел на поле 65 минут, после чего при счете 4:0 его заменил Тони Вилья.

Матч завершился сокрушительной победой жирондинцев – 6:2.

Обзор матча

"Жирона" (27 очков) занимает 11-е место в Примере. "Альмерия" идет 15-й, имея 22 балла.

В следующем туре команда Цыганкова 26 февраля на выезде сыграет против "Атлетика" Бильбао, в тот же день "Альмерия" примет "Барселону".

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