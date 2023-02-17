Потакание агрессору: УЕФА решил подарить России очки в таблице коэффициентов

Европейский футбольный союз (УЕФА) не будет лишать Россию очков в таблице коэффициентов за сезон 2022/23.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Ранее сообщалось, что УЕФА лишил Россию очков в таблице коэффициентов за нынешний еврокубковый сезон, однако эта информация оказалась недостоверной.

Стране-агрессору начислят зачетные баллы уже по итогам еврокубковой кампании. РФ получит 4,333 балла в таблице коэффициентов для мужских команд и 1,750 – для женских (худший показатель российских клубов за последние 5 сезонов – прим.).

"В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в турнирах УЕФА до последующего сообщения в соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, в результате чего ни один российский клуб не участвует в текущих клубных турнирах УЕФА сезона-2022/23, России будет присвоено наименьшее количество очков, заработанных за последние пять сезонов. То есть 4,333 балла для клубного коэффициента мужской ассоциации и 1,750 для женской", – говорится в заявлении УЕФА.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА отстранил клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой. Позже "бан" был продлен, российским командам запретили участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РФ на отстранение клубов и сборных от международных соревнований.

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