ВСУ сбили шесть российских БПЛА: в Генштабе рассказали новости с фронта

Силы противовоздушной обороны сбили 6 БПЛА противника. По предварительной информации, 5 из них - типа Ланцет; 1 — Зал. Авиация сил обороны в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения врага, а также один — по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили три района сосредоточения живой силы противника и позицию зенитно-ракетного комплекса С-300 на огневой позиции. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 18 февраля.

Враг продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы по гражданских объектов, жилищ мирного населения и критической инфраструктуры. В течение суток противник нанес 10 ракетных и 29 авиационных ударов, а также 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза дальнейших российских ударов остается очень высокой по всей территории Украины.

Ситуация по регионам

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки наши воины отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Синьковка Харьковской области; Стельмаховка, Краснопоповка и Кременная — Луганская и Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Раздолевка, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Веселое, Водяное, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях вражеские наступательные группировоки не обнаружены. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области.

вражеские наступательные группировоки не обнаружены. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Колосс Черниговской области; Мефедовка, Бачевск, Эсмань, Харьковка, Заруцкое, Кондратовка, Юнаковка, Запсилье, Майское и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Борисовка, Веселое, Старица, Красное Первое в Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности это – Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности это – Гряниковка, Кучеровка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Первомайское, Невское, Краснопоповка, Кременная в Луганской области и Кузьмино, Спорное и Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области.

обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Раздолевка, Железнянское, Парасковеевка, Берховка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийские обстрелы зафиксированы в 20 районах населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области.

артиллерийские обстрелы зафиксированы в 20 районах населенных пунктов. Среди них – Авдеевка, Водяное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленко, Большая Новоселка, Золотая Нива, Угледар и Нескучное Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области.

огневого поражения потерпели районы 25 населенных пунктов, включая Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Приднепровское Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 25 населенных пунктов, включая Михайловку, Новоалександровку, Гавриловку, Змиевку, Веселое, Казацкое, Ивановку, Токаревку, Никольское, Садовое и Антоновку Херсонской области.

Напомним, в Воздушных силах предупредили, что 23-го и 24 февраля украинцам нужно быть особенно осторожными во время воздушных тревог. Именно на эти дни выпадает День защитника Отечества в РФ и годовщина начала полномасштабного вторжения России в Украину.