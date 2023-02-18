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Астрологический прогноз на 18 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
12
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 18 февраля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: начатые в этот день проекты обречены на удачу, но, поскольку речь идет о субботе, рекомендуется заняться домашними делами – например, ремонтом. Общаться с друзьями или родственниками можно, только если у человека хорошее настроение – плохое может стать причиной конфликта. 

Символ дня: цветок лотоса. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: фиолетовый, лиловый, кубовый. 

Счастливые камни дня: арагонит, андалузит, беломорит, молочный опал. 

За какую часть тела отвечает: голова, глаза. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, не опасны и непродолжительны, особенно если вовремя принять необходимые меры – обратиться к врачу и начать лечение. 

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и выпечки, заменив их овощами, фруктами и соками. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, добавит шарма и очарования. 

Дачные работы дня: можно сеять семена на рассаду, главное, их не заливать – во влаге они сегодня не нуждаются. 

Магия и мистика дня: день подходит для женской магии – ворожбы, приворотов и отворотов. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут приоткрыть перед человеком картину будущего – он может узнать, что его ждет. 

Табу дня: нельзя ничего ломать и разрушать. 

Афоризм дня: "Лучше не бояться, лежа на соломе, чем быть в тревоге на золотом одре" (Эпикур). 

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Дата публикации
Просмотры
12
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