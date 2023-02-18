В США произошла стрельба на АЗС и в магазине: есть погибшие

В пятницу, 17 февраля, в небольшом американском городке Аркабутла вооруженный мужчина убил шестерых человек, в том числе и свою бывшую жену.

Об этом сообщает Reuters.

Стрелком оказался 51-летний Ричард Дейл Крам. Полицейские арестовали его и объявили подозрение. Следователи пока не выяснили мотивы преступления, но собираются узнать подробности отношений Ричарда с бывшей женой.

Полицейские получили сообщение о стрельбе на автозаправочной станции, магазине и в доме. Сначала нашли убитого мужчину в магазине, а затем обнаружили тело бывшей жены подозреваемого.

Ранее мы сообщали о стрельбе в университете Мичигана, в результате которой погибли три человека и пятеро получили ранения. Подозреваемый мужчина скрылся с места инцидента, выстрелил в себя, а впоследствии скончался от полученного огнестрельного ранения.

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