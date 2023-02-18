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У США сталася стрілянина на АЗС і в магазині: є загиблі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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207
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У США сталася стрілянина на АЗС і в магазині: є загиблі

Чоловік відкрив вогонь на американській АЗС / Фото: Associated Press

Поліцейські заарештували чоловіка й оголосили йому підозру.

У п’ятницю, 17 лютого, в невеликому американському містечку Аркабутла озброєний чоловік убив шістьох людей, зокрема й свою колишню дружину. 

Про це повідомляє Reuters

Срільцем виявився 51-річний Річард Дейл Крам. Поліцейські заарештували його й оголосили підозру. Слідчі поки що не з'ясували мотивів злочину, але збираються дізнатися подробиці стосунків Річарда з колишньою дружиною. 

Поліцейські отримали повідомлення про стрілянину на автозаправній станції, магазині й у будинку. Спочатку знайшли вбитого чоловіка в магазині, а згодом виявили тіло колишньої дружини підозрюваного. 

Раніше ми повідомляли про стрілянину в університеті Мічигану, внаслідок якої загинули троє людей і п'ятеро отримали поранення. Підозрюваний чоловік втік із місця інциденту, вистрілив у себе, а згодом помер від отриманого вогнепального поранення.

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Дата публікації
Перегляди
207
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